Arbeiders garagesector mogen weldra 2 uur per maand afwezig zijn voor dringende privézaken

03 juli 2019

Arbeiders in de garagesector mogen binnenkort 2 uur per maand "microafwezigheid" aanvragen voor dringende privézaken. Zo moet de balans tussen werk en privéleven verbeterd worden, schrijft De Tijd.

Bedienden kunnen dankzij telewerk even het werk verlaten om naar de tandarts te gaan of thuis een reparateur binnen te laten. Arbeiders hebben dat privilege niet. Werkgevers in de garagesector willen daar een mouw aan passen met het systeem van "microafwezigheid". Zo kunnen arbeiders per maand twee uur afwezig zijn zonder loon te verliezen. Ze moeten die tijd nadien wel inhalen. De werkgever moet vooraf zijn toestemming verlenen, maar werknemers hoeven geen bewijs voor te leggen.

Januari

De maatregel is een onderdeel van de kader-cao die de werkgevers en de vakbonden van de sectoren autohandel, koetswerk (carrosserie) en metaalhandel onlangs hebben gesloten. Tegen eind dit jaar willen de sociale partners de regel uitwerken in deelakkoorden, zodat de maatregel in januari ingevoerd kan worden.





De christelijke vakbond beklemtoont dat er nog geen akkoord is, al vindt de bond het op zich een goed idee. De vakbonden vrezen naar verluidt wel dat werkgevers de regel zullen misbruiken om arbeiders naar huis te sturen als er weinig werk is.