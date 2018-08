Arbeider vindt menselijke stoffelijke resten in beek in Melden Ronny De Coster

09 augustus 2018

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 40 In een sloot in het Oost-Vlaamse Melden bij Oudenaarde zijn vanmiddag menselijke stoffelijke resten gevonden. De buurt is afgesloten.

Een arbeider die in opdracht van de Polder Oudenaarde ruimingswerkzaamheden uitvoerde aan een waterloop tussen de Meldenstraat en de Berchemweg, nabij de Koppenberg, is op de stoffelijke resten gestoten.

Die verkeren in zo’n verre staat van ontbinding dat ze niet meteen herkenbaar waren. Het was op basis van de aanwezigheid van kledij, dat de politie vermoedde dat het om menselijke resten ging. Intussen bevestigt het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, dat de stoffelijke resten van een menselijk lichaam zijn. “Maar we kunnen nog niet uitmaken of het gaat over een man, vrouw of kind. Om dat te achterhalen, zijn een wetsdokter en specialisten van het labo ter plaatse”, zegt Frank Van De Sijpe, perswoordvoerder van het parket.

Verdacht overlijden

“Het is nu nog te vroeg om hierover uitspraken te doen, maar in de huidige stand van het onderzoek beschouwen we dit als een verdacht overlijden en nemen we geen enkel risico. Daarom is samen met onze manschappen ook het afstappingsteam van de federale politie ter plaatse om uit te zoeken wat hier aan de hand is”, zegt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om het deel van de sloot waar de resten zijn gevonden, leeg te pompen. De resten worden met een brandweertent onttrokken aan het zicht. De Meldenstraat is afgesloten.