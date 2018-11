Arbeider verliest vinger: bedrijf riskeert boete van 18.000 euro HA

28 november 2018

15u30

Bron: Belga 0 VDL Weweler-Colaert uit Poperinge heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een ernstig arbeidsongeval. Een 44-jarige arbeider verloor een vinger bij een ongeval met een klopboormachine. Het arbeidsauditoraat vorderde een geldboete van 18.000 euro.

Op 10 juni 2016 werd de handschoen van het slachtoffer gegrepen door de bewuste machine. Bij het ongeval liep de veertiger niet minder dan vier breuken in zijn linkervoorarm op. Bovendien konden zijn wijsvinger en een kootje van zijn ringvinger niet meer gered worden.

De arbeider werkte al twintig jaar voor het bedrijf dat onderdelen voor bussen en trucks produceert. De burgerlijke partij vroeg een voorlopige schadevergoeding van 35.000 euro.



Onderzoek wees uit dat de klopboormachine al enkele jaren geen beschermingskap meer had. Ook de vereiste risico-analyse was niet gebeurd. De verdediging betwistte in die omstandigheden de verantwoordelijkheid voor het arbeidsongeval niet.

Actieplan

Meester Chris Persyn benadrukte wel dat het bedrijf op vlak van veiligheid al in 2009 met een actieplan op de proppen kwam. Het aantal arbeidsongevallen werd sindsdien erg teruggedrongen. "Dit is een bedrijf dat wel degelijk investeert in veiligheid en dus de juiste mentaliteit toont." De verdediging stelde opschorting van straf voor.

De rechter doet op 19 december een uitspraak in de zaak.