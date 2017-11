Arbeider van Infrabel aangereden door trein

ADN

14u41

Bron: Belga

Belga Arbeiders van Infrabel aan het werk in Libramont (Archiefbeeld).

Een werknemer van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel is vandaag omstreeks 13.30 uur in Tilleur bij Luik aangereden door een trein op de lijn Luik - Namen. De man was aan de slag op een werf op die plaats, meldt Infrabel aan Belga.