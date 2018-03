Arbeider overleden na val van vijftien meter hoog in Leuven ADPW

09 maart 2018

14u05 0

Een 38-jarige mannelijke arbeider uit Turnhout is donderdagvoormiddag overleden toen hij van een stelling viel aan de Leuvense Vaartkom. De man stond op dat ogenblik op een hoogte van vijftien meter. Hij was op slag dood. Dat heeft de Leuvense politie bevestigd. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Het parket onderzoekt de zaak.