Arbeider krijgt ammoniak in aangezicht Marco Mariotti

13u27

Bron: Eigen berichtgeving 2 Marco Mariotti Aan het Veilinghuis in Sint-Truiden is dinsdagvoormiddag een arbeider gewond geraakt tijdens werken aan een ammoniakleiding. De man was aan een klep aan het werken, toen er plots iets misging.

"Plots spoot er een hoeveelheid ammoniak uit de klep", klinkt het bij de brandweer. "Hoe dat kon, is nog niet duidelijk. De arbeider deed op het eerste zicht niets verkeerd. Aangezien hij toch het product in zijn aangezicht kreeg, is hij afgevoerd naar het ziekenhuis."



De man raakte gewond, maar over de ernst is er nog geen duidelijkheid. Op het eerst zicht zouden zijn ogen niet meteen geraakt zijn. "We hebben de kraan gedicht en het goedje opgeruimd."