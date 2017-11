Arbeider krijgt 11.000 volt door lichaam bij werfongeval Tom Vierendeels hr

Een arbeider is deze ochtend in Drogenbos gewond geraakt toen hij geëlektrocuteerd werd bij werken aan een middenspanningscabine. Hij raakte bij het uitbreken van beton een stroomkabel van 11.000 volt.

Het incident vond plaats op de site van het FeliXart Museum in de Kuikenstraat. Daar zijn momenteel werken aan de gang om de cabine te verplaatsen, om zo meer ruimte te creëren op de parking. “Die cabine is ook eigendom van het museum”, verduidelijkt Jean-Pierre Blomme, woordvoerder bij Eandis. “Het zijn zij dan ook die de werken moeten laten uitvoeren en een geschikte aannemer moeten vinden. Onze middenspanningskabel loopt door die cabine en de klant neemt af wat nodig is. Die kabel loopt vervolgens door naar andere cabines om onze klanten van stroom te voorzien.” Bij de voorbereidende werken om de cabine 'uit te graven' werd dus die kabel geraakt. “Hierdoor zaten een zeshonderdtal klanten, verspreid over vijftien straten, tussen 7.53 uur en 8.30 uur zonder elektriciteit. Onze mensen kwamen ter plaatse om het net te herschakelen om iedereen opnieuw van stroom te voorzien en om de nodige herstellingswerken uit te voeren.”

De arbeider werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis, maar hoe hij het stelt is momenteel nog onduidelijk.

