Arbeider komt onder heftruck terecht en overlijdt Andreas De Prycker

05 november 2018

Aan technologiebedrijf IMEC is deze middag een arbeider om het leven gekomen nadat hij onder een heftruck belandde. Dat bevestigen ze bij IMEC. “Tot onze grote spijt is er een ongeval gebeurd aan de cleanroom. Wij hebben nog geprobeerd om de man te redden, maar alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeluk precies is kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk”, zo klinkt het. Het slachtoffer is een man die in onderaanneming aan het werk was aan de cleanroom.