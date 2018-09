Arbeider komt met hand in machine terecht en dreigt vingers te verliezen TTR

20 september 2018

17u48

Bron: Belga 1 In Waregem is in een spaanplatenbedrijf een man gewond geraakt aan zijn hand tijdens het schoonmaken van de machine. Hij raakte plots klem en moest bevrijd worden. Dat meldt het arbeidsauditoraat.

De Waregemnaar, geboren in 1969, was daar alleen aan het werken toen het ongeval gebeurde. Enkele werknemers hoorden de man om hulp roepen en konden hem bevrijden. Hij raakte ernstig gewond en dreigt enkele vingers kwijt te raken. De gewonde man werd naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht.

Er is een sociaal inspecteur van de dienst Toezicht en Welzijn ter plaatse gestuurd om te zien of alle veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Daarnaast is een technisch deskundige naar het bedrijf gestuurd om de machine te onderzoeken.