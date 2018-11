Arbeider Infrabel geëlektrocuteerd bij werken aan bovenleiding HA

13u30

Bron: Belga 6 Een arbeider van Infrabel is vanmiddag gewond geraakt bij een arbeidsongeval op de spoorlijn tussen Brussel en Sint-Katharina-Lombeek.

De man was de bovenleiding aan het inspecteren en kreeg daarbij een elektrische schok. De arbeider werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in kritieke toestand verkeren, meldt Infrabel.



Door het ongeval was het spoorverkeer op de twee sporen tussen Brussel en Sint-Katharina-Lombeek onderbroken vanaf 11.45 uur. Om 13 uur was er weer verkeer mogelijk op één van beide sporen, in de richting van Brussel. Ongeveer tien minuten later werd ook het tweede spoor vrijgegeven.