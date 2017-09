Arbeider gewond nadat hij lading materiaal over zich krijgt Alexander Haezebrouck

15u54 0 Alexander Haezebrouck Een 48-jarige arbeider is vanmorgen omstreeks 11 uur gewond geraakt op een werf aan de Doorniksetunnel in het centrum van Kortrijk waar een volksrestaurant wordt gebouwd.

Een grote bak volgeladen met materiaal dat door een kraan omhoog werd gehesen, begon op zo'n 10 meter hoogte plots te kantelen. Het materiaal viel naar beneden, de arbeider kreeg daarvan een deel op zich. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is ondertussen buiten levensgevaar.



De Gentse arbeider is ondertussen zelfs al terug bij bewustzijn. "Mogelijks moet hij wel nog geopereerd worden", klinkt het bij het bedrijf.



Een arbeidsauditeur is ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het volksrestaurant, waar maaltijden zullen geserveerd worden aan sociale tarieven, moet in 2018 open gaan.