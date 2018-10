Arbeider doodt collega met 20 messteken in Fontaine-l'Évêque SPS

09 oktober 2018

13u03

Bron: Belga 0 Op een bedrijfsterrein in het Henegouwse Fontaine-l'Évêque is afgelopen nacht een arbeider doodgestoken. Het slachtoffer vertoonde zowat twintig messteken. Het parket van Charleroi heeft een verdachte opgepakt - een collega van de arbeider - die bekentenissen heeft afgelegd.

Volgens het parket nam de arbeider zijn pauze om 22 uur op het productieterrein van Tréfileries in Fontaine-l'Évêque. Een uur later keerde hij terug en stortte strompelend in elkaar voor zijn collega's. Hij vertoonde circa twintig messteken.

Het motief voor de feiten blijft op dit ogenblik onduidelijk, aldus het parket.