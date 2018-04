Arbeider dodelijk vertrappeld door koe SI

11 april 2018

11u47

Bron: Belga 0 Bij een arbeidsongeval in een veebedrijf in Bulskamp is woensdagochtend een 54-jarige werknemer om het leven gekomen. Dat meldt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Het slachtoffer werd vertrappeld door een panikerende koe.

Het ongeval gebeurde op een veebedrijf in de Moerestraat in Bulskamp, een deelgemeente van Veurne. Een mannelijke werknemer kwam er in onduidelijke omstandigheden ten val. Er wordt nog onderzocht of de val veroorzaakt werd door een val van de koe, of door een struikelpartij over een betonnen boordje. Een koe in de stal begon daarop te panikeren, waardoor het slachtoffer vertrappeld werd. De man is ondertussen aan zijn verwondingen bezweken.

Het arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar de precieze oorzaak van het arbeidsongeval. De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk gaat ter plaatse om de werkomstandigheden te onderzoeken.