Arbeider dodelijk geplet in Oostende

Bij een ernstig arbeidsongeval in Oostende is deze ochtend een 41-jarige Pool om het leven gekomen. Het slachtoffer raakte geplet tussen zijn trekker en een aanhangwagen.

Het ongeval deed zich voor bij de firma Mainfreight in de Zandvoordestraat in Oostende. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer tussen de trekker en de aanhangwagen is terechtgekomen. Er zijn geen getuigen van het ongeval.

De West-Vlaamse afdeling van het arbeidsauditoraat Gent heeft een deskundige aangesteld om te onderzoeken hoe het arbeidsongeval is kunnen gebeuren. Ook de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk gaat ter plaatse. Ten slotte wordt nog onderzocht onder welk statuut de man precies aan het werk was.