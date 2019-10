Arbeider (55) overleeft stroomstoot van 10.000 volt bij werken in stadion KVDS

23 oktober 2019

15u07 0 Een arbeider (55) die woensdag werken uitvoerde aan een hoogspanningscabine in een stadion in Charleroi, heeft een stroomstoot van 10.000 volt door zijn lichaam gekregen en dat als bij wonder overleefd. Dat meldt de Waalse krant La Dernière Heure.

Het incident gebeurde rond 8.45 uur in het Stade Yernaux in Montignies-sur-Sambre. Dat zou de opzichter van de werf in Henegouwen bevestigd hebben aan de krant.

Hartstilstand

De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen en stelden vast dat de man zwaargewond was. Op weg naar het ziekenhuis kreeg hij een hartstilstand, maar hij kon gereanimeerd worden nadat het medisch personeel een half uur lang hartmassage had toegepast.







Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval, want daarover is nog veel onduidelijkheid. Zo is het niet helemaal duidelijk waarom de arbeider – een interim – in de hoogspanningscabine moest zijn. Het stadion blijft al zeker voor de rest van de dag dicht.