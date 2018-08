Arbeider (45) verpletterd onder stapel zware banden in Doornik HA

20 augustus 2018

19u28

Bron: Belga 0 Een arbeider is vanochtend in Vaulx bij Doornik verpletterd door een grote hoeveelheid banden die enkele tonnen zwaar waren. Het slachtoffer vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Het parket van Doornik is een onderzoek gestart.

Het ongeval gebeurde tussen 7 en 8 uur in de autonome haven van Vaulx (Doornik). Het slachtoffer was een zelfstandige die daar aan het werk was. Drie arbeiders van de firma Dufour die ook in de haven aan het werk waren, troffen het lichaam van de onfortuinlijke arbeider aan en sloegen alarm.

"Het slachtoffer was een man van 45 jaar uit Couvin", zegt de substituut procureur des Konings van Doornik. "Hij was banden van tractoren aan het lossen die tussen de 300 en 500 kilo wegen. Mogelijk raakte hij verpletterd toen hij een vastzittende band probeerde te deblokkeren. Er moesten verschillende banden weggehaald worden vooraleer de hulpdiensten bij het slachtoffer konden geraken. De man verkeert in levensgevaar."