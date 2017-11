Arbeider (40) gewond nadat hij met been vastzit in machine groentenbedrijf

Jelle Houwen

11u33

Jelle Houwen De MUG-arts diende hem de eerste zorgen toe.

In het groentenverwerkingsbedrijf Verduyn in de Galgestraat in Kortemark gebeurde deze ochtend even na 7 uur een zwaar arbeidsongeval. Een Poolse arbeider van 40 jaar kwam met zijn voet en been vast te zitten in een verwerkingsmachine.