Arbeider (27) kritiek nadat hij onder loodzware plaat terechtkomt

Mathias Mariën

11u28

Bron: Eigen berichtgeving

Een 27-jarige arbeider uit Knokke is deze ochtend in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een zwaar arbeidsongeval op een bouwwerf langs de K. Deswertlaan in Blankenberge. Sven D. kwam even voor 9 uur onder een loodzware plaat terecht en liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op.