Aquaflanders herroept eerdere waarschuwing over dreigend watertekort: “Per ongeluk uitgestuurd” kg

26 juli 2018

14u49

Bron: De Tijd 3 Aquaflanders trekt de waarschuwing in die deze ochtend werd uitgestuurd omtrent het waterverbuik in Oost-Vlaanderen en delen van West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De watermaatschappij adviseerde in het bericht om spaarzaam met leidingwater om te gaan aangezien “bevoorradingsproblemen niet uitgesloten” zijn als het verbruik nog zou stijgen. Het gaat om een oud persbericht dat door een medewerker per ongeluk werd verspreid, vertelt algemeen directeur Carl Heyrman aan De Tijd.

“Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen,” klonk het vanochtend in het persbericht dat werd uitgestuurd door Aquaflanders. “Aan alle gebruikers worden daarom gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater.” Maar nu keert de organisatie op z'n schreden terug: het bericht werd vanmiddag ingetrokken.

Het gaat om een “technische communicatiefout”, aldus Aquaflanders. Het bericht dat werd uitgestuurd was een oude waarschuwing die vier weken geleden al eens werd verspreid. Volgens topman Carl Heyrman zat de mail nog vast in de outbox van een medewerker, en werd die deze ochtend per ongeluk verstuurd. “Oud nieuws”, aldus Heyrman.

Voorlopig is er geen reden tot paniek, bevestigt de directeur. Er wordt wel nog gekeken of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden om te verzekeren dat dat zo blijft.