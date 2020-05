Exclusief voor abonnees

April 2020, de dodelijkste maand in 60 jaar tijd in België

TT

08 mei 2020

13u04

April 2020 blijkt door het hoge aantal overlijdens door het coronavirus de dodelijkste maand te zijn sinds 1960. Enkel aan het begin en einde van de Tweede Wereldoorlog, en in de winters van 1951 en 1960 vielen in de recente geschiedenis meer doden. De oversterfte in België is na een piek begin april geleidelijk aan wel weer aan het dalen, zegt het wetenschappelijk instituut Sciensano in zijn nieuwste rapport. Voor niet-Covid-19-sterfgevallen is er sinds eind april zelfs een óndersterfte te zien, wat wil zeggen dat er net minder mensen overlijden dan verwacht.