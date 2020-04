Applaus van Brussels Airport: “Onze zorgverleners zijn de ware helden” Willy Dewolf

10 april 2020

17u25 1 Overal in het land wordt geapplaudisseerd voor zorgverleners, de echte helden van vandaag. Dat is bij Brucargo op Brussels Airport niet anders. Na het applaus volgde nog een watersaluut.

Bij Brucargo doen ze hun uiterste best om een steentje bij te dragen in de coronacrisis. Zo willen ze onder meer de zorgverleners zo snel mogelijk van medische benodigdheden voorzien. Alle collega’s die op Brussels Airport in Zaventem werken, hebben vandaag geapplaudisseerd. En ze brachten een watersaluut om iedereen te bedanken die het verschil maakt in de dagelijkse strijd tegen Covid-19. “We willen in de eerste plaats onze zorgverleners bedanken die zo hard werken in deze moeilijke periode om levens te redden. Zij zijn de ware helden”, communiceerde Brucargo, de vrachtafdeling van de nationale luchthaven.

Welgemeende dankjewel

“We willen ook alle andere personen bedanken die in deze moeilijke tijden hard werken om ons land draaiende te houden. Van veiligheidsdiensten tot luchtvaart, van retail tot de landbouwers en de openbare dienstverlening. Een welgemeende dankjewel.”

