Appartementsgebouw in Aalter geëvacueerd na brand Belga Jürgen Eeckhout

19u59 43 Jürgen Eeckhout Er is omstreeks 19 uur zondagavond brand ontstaan in een appartementsgebouw in het centrum van Aalter. Er is één iemand met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en de aanpalende woningen zijn preventief geëvacueerd. Dat bevestigt de burgemeester van Aalter, Patrick Hoste.

Kerstavond is voor een aantal Aalternaren helemaal in het water gevallen na een brand in een appartementsgebouw in de Boomgaardstraat. Op de tweede verdieping was er brand uitgebroken. De alleenstaande bewooonster stond bij de aankomst van de brandweer op haar balkon aan de achterkant en kon veilig en wel naar beneden gehaald worden. Ze werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 19 uur kreeg de brandweer melding van een brand in een appartementsgebouw in de Boomgaardstraat in Aalter. Het betrof een keukenbrand die vrij snel onder controle was, maar er was toch heel wat rookschade. Eén persoon werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De omliggende woningen in het blok werden preventief geëvacueerd. Ook daar zou wat rookschade zijn.

De bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne van Aalter waar ze het beste proberen te maken van hun kerstavond. De brand is inmiddels al onder controle. "Het is een wat speciale avond, maar we proberen de geëvacueerden zo goed mogelijk op te vangen", aldus burgemeester Hoste.

De burgemeester bevestigde rond 20.30 uur dat het om een vijftigtal mensen ging die moesten geëvacueerd worden. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven en mag iedereen naar huis terugkeren.

Frietketel

De brand ontstond in de keuken van het appartement op de tweede verdieping, vermoedelijk aan een frietketel. Op dat moment was er een ouder koppel aanwezig. Zij moesten met rookintoxicatie naar het ziekenhuis. In totaal moesten zo'n 25 mensen het gebouw van 12 appartementen verlaten. "Heel wat mensen waren gelukkig niet thuis", klinkt het bij de brandweer.

De geëvacueerde mensen werden overgebracht naar de kantine van de brandweerkazerne. Daar kregen ze wat drinken. "Zij mogen deze nacht niet terugkeren, want er hangt te veel rook in het gebouw. Voor iedereen is er opvang. Iedereen kan ofwel bij familie of in De Orchidee terecht. In de loop van de avond kunnen ze even terugkeren om spullen op te halen."

"Dit zal jammer genoeg een kerstavond worden om nooit te vergeten", zeggen enkele bewoners. "Dat koppel heeft er natuurlijk niet om gedaan, maar het is niet leuk. Je ziet uit naar deze avond, je voorziet eten, verwacht gasten." Maar de bewoners zelf zitten momenteel minder in met hun kerstmaal. "We hopen vooral dat onze appartementen niet te veel schade hebben opgelopen."