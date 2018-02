Appartementen veroveren Vlaams platteland IB

22 februari 2018

04u45

Bron: Belga 0 In België zijn er sinds 2005 367.000 appartementen bijgekomen, waarvan 225.000 in Vlaanderen. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) waarover De Tijd vandaag schrijft.

De meeste appartementen komen erbij in de grote steden, maar nergens winnen ze zo snel aan belang als in de kleinere gemeenten. In de 25 procent kleinste gemeenten verdubbelde hun aantal in twaalf jaar tijd van 11.000 naar 22.000. In Bredene ging het aandeel van de appartementen van 26 naar 39 procent, ten koste van huizen. In Beernem ging het van 3 naar 10 procent.

Hoge vastgoedprijzen

Gezinsverdunning (de afnamen van het aantal mensen per woning) en de hoge vastgoedprijzen hebben de opmars van appartementen versneld. "Ook kleinere steden en gemeenten maken werk van hun kernversterking door meer appartementen", zegt VCB-topman Marc Dillen in de krant.

In veel grote steden daalt het aantal huizen door sloop en verdichting.