Appartement volledig uitgebrand in Merksem VTT

08u32

Bron: eigen berichtgeving 2 Marc De Roeck Brand Merksem

De hulpdiensten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een brand aan de Laaglandlaan in Merksem. De brand ontstond op de tweede verdieping van een klein appartementsgebouw. De bewoonster van het appartement werd met rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement is nagenoeg volledig uitgebrand.