App vertelt hoe druk het is op de trein

SSL

02 september 2020

05u00

De NMBS lanceert half september een app die met kleurcodes aangeeft hoe druk het is op de trein. "Dit project zit al langer in de pijplijn, maar door Covid-19 is het versneld uitgevoerd", klinkt het.