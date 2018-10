App-tickets van De Lijn goed voor 1,3 miljoen ritten in twee jaar Redactie

01 oktober 2018

06u16

Bron: Belga 0 Reizigers van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn hebben sinds de lancering van het eerste digitale ticket twee jaar geleden, ongeveer 1,3 miljoen ritten uitgevoerd met dergelijke via de smartphone gekochte vervoerbewijzen. Vanaf vandaag kunnen ook klanten van KBC via hun bankapp digitale tickets kopen, zo hebben De Lijn en KBC bekendgemaakt.

Het m-ticket was twee jaar geleden het eerste digitale ticket van De Lijn. Het ticket, dat nu 1,80 euro kost, is goed voor een uur onbeperkt rijden op bus of tram. Er werden er sindsdien meer dan 760.000 van verkocht.

"Het m-ticket doet het de helft beter dan het sms-ticket in dezelfde periode na de lancering", stelt De Lijn. In de eerste twee jaar na de lancering van het sms-ticket werden er 491.000 aangevraagd.

Digitale tienrittenkaart

In februari van dit jaar lanceerde De Lijn ook een digitale tienrittenkaart (m-card10). Daar werden sindsdien een half miljoen ritten mee gemaakt. Samengeteld zijn de digitale tickets dus goed voor 1,3 miljoen ritten, aldus De Lijn.

De digitale tickets waren tot nu toe te vinden op de eigen app van De Lijn en op de apps van vijf externe aanbieders (voor particulieren zijn dat Whim, Mobiflow en BeMobile). Je kan er minstens het m-ticket vinden en bij sommige ook de m-card10.

KBC wordt nu aan het lijstje toegevoegd en is meteen de eerste aanbieder uit de financiële sector. De bank-verzekeraar integreert de mogelijkheid om een m-ticket te kopen in de app "KBC Mobile". De gebruiker moet alleen eenmalig zijn gsm-nummer invoeren. De Lijn zegt met nog vier spelers gesprekken te voeren over het aanbieden van digitale tickets.