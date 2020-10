App ‘Coronalert’ al bijna miljoen keer gedownload ADN

12 oktober 2020

10u00

Bron: Belga 4 De Belgische app ‘Coronalert’, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is sinds de lancering al meer dan 970.000 keer gedownload. Dat is maandag vernomen bij professor Bart Preneel, een van de ontwikkelaars van de app.

De app is sinds woensdag 30 september voor iedereen gratis beschikbaar via iOS of Android. De tool houdt anoniem bij met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn.

Stijgende coronacijfers

Op het moment dat een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren zodat dit gelinkt kan worden aan de code van zijn test. Als de test positief is, krijgt de gebruiker dit in zijn app en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.



Momenteel hebben er al 970.000 Belgen de app geïnstalleerd. Het Interfederaal Comité Testing en Tracing blijft Belgen wel oproepen om de app te downloaden. "De stijgende cijfers tonen nog maar eens aan hoe belangrijk de contactopsporing is, de app is daarvoor een heel belangrijk element", klinkt het bij woordvoerster Carmen De Rudder.

