Apothekersbonden lanceren campagne om medicatieschema mee te nemen bij hospitalisatie Belga

10 april 2020

11u38 0 De Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) lanceren een campagne op sociale media om chronische patiënten aan te moedigen hun medicatieschema dat ze van hun huisapotheker kregen, bij hospitalisatie zeker mee te nemen.

Vorige week riepen ziekenhuisapothekers de bevolking, en meer bepaald mensen met een chronische aandoening, op om het medicatieschema mee te nemen bij opname in het ziekenhuis. Daarmee willen ze de opname van de toevloed van COVID-19-patiënten in het ziekenhuis veiliger laten verlopen. Aan die oproep willen de apotheken gehoor geven met een campagne op sociale media om dit aan te moedigen.

“Een medicatieschema is een belangrijk hulpmiddel bij elke ziekenhuisopname”, aldus de verenigingen. “Bij de behandeling van COVID-19 worden geneesmiddelen toegediend, die ernstig kunnen interageren met de gebruikelijke medicatie én met geneesmiddelen die de patiënt op eigen initiatief in het kader van zelfzorg neemt. Anderzijds is het cruciaal dat de gewoonlijke behandeling correct wordt voortgezet en niet zomaar onderbroken wordt. Zo zouden aandoeningen immers kunnen verergeren. We nodigen chronische patiënten die geen recente versie van hun medicatieschema hebben, uit om er een te vragen aan hun huisapotheker.”

Digitale versie opladen naar Vitalink

Als er een digitale versie van het medicatieschema opgeladen is naar Vitalink, kan de patiënt het online ophalen op MijnGezondheid.be of MyHealthViewer en afdrukken. Als hij of zij zelf het huis niet kan verlaten, kan een familielid of mantelzorger op vraag van de patiënt het medicatieschema halen bij de apotheker, aldus de verenigingen nog.