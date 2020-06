Apothekers voelen zich in de steek gelaten door overheid Exitmaatregelen en communicatie krijgen erg zwakke tevredenheidsscore HAA

17 juni 2020

12u25

Bron: Belga 8 De Belgische apothekers zijn niet tevreden over de exitmaatregelen en de communicatie van de overheid daarover. Dat blijkt uit een bevraging bij 400 apothekers van Labophar, een leverancier van voedingssupplementen en diensten aan apothekers, en serviceplatform Hello Customer.

De exitmaatregelen van de overheid krijgen van de apothekers een erg zwakke tevredenheidsscore: gemiddeld 4 op 10. Over de communicatie is de ontevredenheid nog groter, met een gemiddeld resultaat van 3 op 10. Een op de vijf respondenten geeft de overheid zelfs 0 punten voor de communicatie. Amper 25 procent van de respondenten gaf positieve commentaren.

"De apothekers voelen zich als eerstelijnshulpverleners in de kou gelaten. Bijna 1 op de 3 vindt dat er tijdens de coronacrisis te weinig of geen erkenning was voor zijn of haar beroep, terwijl de apotheker toch een onderlegd adviseur is, die erg dicht bij de patiënt en de burger staat", reageert Leslie Cottenjé, CEO van Hello Customer. "De planning van de maatregelen en de communicatie erover kon duidelijk beter, en apothekers hadden hier een veel grotere rol in kunnen en willen spelen."

Het beleid en de communicatie rond de mondmaskers werden door de apothekers ervaren als een slag in het gezicht Leslie Cottenjé, CEO van Hello Customer

De respondenten denken ook dat het gebrek aan betrokkenheid en informatie naar de apothekers een impact heeft gehad op de relatie met hun patiënten. Bijna 2 op de 3 spreken over een negatieve impact.

Hun grootste kritiek heeft te maken met het beleid en de communicatie rond de mondmaskers. "Het feit dat de overheid lang wachtte om mondmaskers in te schakelen in de strijd tegen het virus en vervolgens aankoop en distributie opzette buiten de apotheken om, heeft volgens hen aanleiding gegeven tot oneerlijke concurrentie", klinkt het. Het beleid en de communicatie rond de mondmaskers werden door de apothekers ervaren als "een slag in het gezicht".

