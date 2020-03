Apothekers verkopen geen handgels aan particulieren, paracetamol beperkt tot één doosje ADN

20 maart 2020

16u06

Bron: Belga 8 Apothekers verkopen de alcoholgels die ze zelf maken niet aan particulieren. Ook voor mondmaskers kan je nog steeds niet terecht bij de apotheek. "Voor maskers en handgels moet je niet komen of bellen", benadrukt Lieven Zwaenepoel van apothekersbond APB.

Omdat desinfecterende gels massaal de deur uit vlogen vanwege het coronavirus, werden er een reeks uitzonderingsmaatregelen ingevoerd.

Maatregelen

Om het aanbod te verzekeren, mogen apothekers ethanol nu zelf verwerken tot handgels. Maar die mogen niet verkocht worden aan particulieren, benadrukt Zwaenepoel. "Ze mogen enkel gebruikt worden om zorgverstrekkers te bevoorraden. Zelfs aan mensen met andere essentiële beroepen mogen we ze niet meegeven.”



Ook rond het pijnstillend en koortsverlagend medicijn paracetamol zijn er maatregelen van kracht. "Na de irrationele stormloop van maandag hadden we zelf al een richtlijn uitgevaardigd aan apothekers om de hoeveelheid per persoon te beperken", zegt Zwaenepoel. "Sinds gisteren (donderdag, red.) is er ook een dwingende richtlijn van het FAGG (federaal geneesmiddelenagentschap, red.).”

De richtlijn zegt ook om de aankoop in het patiëntendossier te registeren, zodat mensen niet elke dag één doosje kunnen komen halen Lieven Zwaenepoel

Het FAGG legt op dat apothekers nog slechts één doosje paracetamol per gezin mogen verkopen. "De richtlijn zegt ook om de aankoop in het patiëntendossier te registeren, zodat mensen niet elke dag één doosje kunnen komen halen. Daarnaast vraagt het FAGG om enkel kleine verpakkingen te geven."

Voldoende voorraad

Zwaenepoel benadrukt dat het niet nodig is om paracetamol in te slaan. "Apotheken blijven open en er is voldoende voorraad", zegt hij. "Stockeer de medicijnen niet, want dan dreigen mensen die ze echt nodig hebben, er niet meer aan te kunnen raken.”

De apothekersbond herhaalt tot slot nogmaals dat mensen met symptomen van het coronavirus, eerst moeten bellen voor ze naar de apotheker komen. "Bel ook alleen in dat geval, anders staan de lijnen roodgloeiend", zegt Zwaenepoel. "Andere mensen kunnen gewoon langskomen.”