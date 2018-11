Apothekers trekken aan alarmbel, maar De Block garandeert altijd geneesmiddel: “Patiënt zal nooit de dupe zijn” Rob Van herck

01 november 2018

13u15

Bron: VTM NIEUWS 144 Er is een tekort aan ruim 400 soorten medicijnen in ons land, maar daar zal de patiënt nooit de dupe van zijn. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan VTM NIEUWS, telefonisch vanuit het buitenland. Als er een tekort is, vindt de overheid in de meeste gevallen een alternatief geneesmiddel. “De terugbetaling zal voor de patiënt altijd dezelfde zijn”, verzekert De Block.

De Apothekersbond trok bij VTM NIEUWS aan de alarmbel over het steeds groter wordende tekort aan medicijnen. “De lijst wordt steeds langer”, zegt woordvoerder Lieven Zwaenepoel. De Block erkent dat, maar nuanceert wel dat het een internationaal probleem is. Zo waren er in Nederland vorig jaar 732 medicijnen tekort. In heel veel gevallen zijn alternatieve geneesmiddelen voorhanden, dat zeggen zowel de Apothekersbond als minister De Block.

Maar wat als ook dat er niet is? “Dan koopt het FAGG het aan in het buitenland, de terugbetaling voor de patiënt zal altijd dezelfde zijn”, verzekert De Block. “Daar is een procedure voor.”

Het tekort heeft te maken met grondstoffen. Die zijn er niet voldoende en dan kunnen niet alle medicijnen gemaakt worden. En er worden ook veel medicijnen geëxporteerd waardoor er niet genoeg overblijft in ons land.

“Vandaag zijn er 413 geneesmiddelen tijdelijk onbeschikbaar en daarnaast zijn er nog een aantal waarbij de levering beperkt is”, zegt Zwaenepoel. “Er zijn verschillende oorzaken. Als producten voorzien voor de Belgische markt worden uitgevoerd, ontstaan er tekorten. Anderzijds zijn er productie- of distributieproblemen waardoor er stockbreuken ontstaan en we mensen niet kunnen helpen.”

“Jammer van die waarschuwing”

De waarschuwing vindt het FAGG een beetje jammer. “Want dat kan ongerustheid bij de bevolking teweegbrengen”, zegt woordvoerster Ann Eeckhout. “Het is een realiteit dat er veel geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, maar vaak gaat het over één bepaald type. We communiceren ook veel meer en zijn er veel transparanter over. Er is ook een lijst consulteerbaar op onze website.”

Volgens het agentschap en het kabinet van de minister is het heel zeldzaam dat in ons land een patiënt niet kan worden geholpen met de medicijnen die hij of zij nodig heeft. Maar dan zijn er alternatieve pistes, zoals geneesmiddelen invoeren uit het buitenland. “Een eventuele meerkost zal op rekening van de verantwoordelijke komen, denk maar aan de farmaceutische firma of de distributeur”, aldus het kabinet van De Block. “Patiënten zullen hier nooit extra voor betalen.”

De volledige lijst van (tijdelijk) onbeschikbare middelen, vind je hier.