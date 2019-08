Apothekers mogen voortaan cannabisbestanddeel CBD verkopen HAA

08 augustus 2019

15u29

Bron: Belga 184 Apothekers mogen voortaan op voorschrift van een dokter cannabidiol (CBD) verkopen als medicijn. Dat blijkt uit een omzendbrief die het federale geneesmiddelenagentschap FAGG dinsdag heeft rondgestuurd.

CBD is naast het roesopwekkende tetrahydrocannabinol (THC) een werkzame stof van cannabis. In België verbiedt een koninklijk besluit van juni 2015 apothekers om magistrale bereidingen - geneesmiddelen op voorschrift die in de apotheek zelf worden gemaakt - af te leveren die THC bevatten. Enkel het medicijn Sativex, dat zowel THC als CBD bevat, is onder bepaalde voorwaarden toegelaten voor MS-patiënten.

Door het KB waren echter ook bereidingen met CBD verboden, omdat steeds spoorhoeveelheden THC voorkomen. "Zo'n verbod lijkt niet de bedoeling van het KB", luidt het echter in de omzendbrief van het FAGG. Het agentschap laat daarom nu toe om "grondstoffen zoals cannabidiol met spoorhoeveelheden THC" te gebruiken voor magistrale bereidingen als de blootstelling van de patiënt aan THC niet boven 1 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag gaat. Apothekers moeten wel "waakzaam zijn voor bijwerkingen" en "de nodige kennis verwerven", luidt het.

CBD-shops

FAGG-woordvoerder Olivier Christiaens benadrukt dat CBD enkel via apothekers legaal als geneesmiddel kan worden verkocht. Hij waarschuwt voor zogenaamde CBD-shops die eveneens CBD-producten aanbieden. "In tegenstelling tot apotheken is er bij die CBD-shops geen toezicht en medische opvolging. Enkel apotheken mogen CBD als geneesmiddel afleveren."

Apothekers kunnen de farmaceutische grondstof CBD - een poeder - verwerken tot onder meer olie, pillen of zalf. De stof wordt verscheidene heilzame effecten toegewezen. In de Verenigde Staten is er bijvoorbeeld een erkend geneesmiddel tegen epilepsie op de markt op basis van CBD.