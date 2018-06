Apothekeres veroordeeld voor dodelijk ongeval stagiaire: "Veilige werkplek werd moordkuil" Jürgen Eeckhout

27 juni 2018

09u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 De apothekeres van apotheek Evrard aan de Kortemunt in Gent is zopas veroordeeld tot 6.000 euro boete voor het arbeidsongeval waar een stagiaire om het leven kwam. Het slachtoffer werd verpletterd in een lift door een afvalcontainer. Die lift werd eerder afgekeurd bij een veiligheidscontrole.

"De apotheek is tekort gekomen aan de wettelijke veiligheids - en preventiemaatregelen", motiveerde de rechter. "Het is een voorbeeld dat een gebrek aan preventie, ondanks dat je je bevindt in de veilige omgeving van een apotheek, een moordkuil werd."

De apothekers is veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Ook de BVBA kreeg 18.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Na het vonnis richtte de rechter zich tot de nabestaanden, die allemaal een euro provisionele schadevergoeding kregen.

"Het is jammer genoeg voor jullie geen oplossing. We kunnen enkel maar hopen dat we hier duidelijk gemaakt hebben dat wat gebeurd is niet oké was en niemand dit gewild had. Nonchalance werd onachtzaamheid en nadien wordt dat strafbaar. Laat het alstublieft voor jullie een moment zijn om verder te kunnen gaan en grotere stappen te kunnen nemen in de verwerking. Want het was heel tragisch. Ik hoop dat jullie gelukkig mogen worden."