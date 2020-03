Apotheken vragen klanten enkel te komen voor dringende en noodzakelijke gevallen ADN

18 maart 2020

21u41

Bron: Belga 14 De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) ziet de paniek bij de bevolking stabiliseren, maar vraagt klanten toch bij voorkeur telefonisch contact op te nemen en slechts naar de apotheek te komen voor dringende en noodzakelijke gevallen. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden en bezoekers en medewerkers van de apotheken te kunnen beschermen.

"De overbodige paniekreactie van de bevolking vrijdag en vooral gisteren (dinsdag, red.) heeft onze apothekers en hun toeleveranciers tot het uiterste belast. Sinds 12 uur is de toestand aan het normaliseren en dat is maar goed ook", zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de apothekersbond.

Telefonisch

De apotheken bevestigen dat ze open blijven, maar nemen toch enkele maatregelen. Zo vragen ze om bij voorkeur telefonisch contact op te nemen met de huisapotheker en zich slechts naar de apotheek te begeven voor dringende en noodzakelijke gevallen.



Dat geldt uitdrukkelijk voor mensen die symptomen van respiratoire infectie ondervinden zoals hoesten, koorts, niezen, grieperig gevoel en keelpijn. Aan hen vragen de apothekers om eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts en niet zelf naar de apotheek te komen.

Veilige afstand

Voorts wordt in de apotheken, net als in de voedingswinkels, het aantal mensen beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter. Klanten wordt ook gevraagd om een veilige afstand van 1,5 meter tot anderen te bewaren en de geafficheerde aanbevelingen te respecteren.

Beschikbaarheid

Verder meldt de apothekersbond nogmaals dat erop zal worden toegezien dat burgers "geen overbodige voorraden van geneesmiddelen" inslaan, zoals paracetamol. Dit om te voorkomen dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen in het gedrang komt.

