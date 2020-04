Apotheken krijgen helft meer mensen over de vloer: “We hebben zelfs al politie moeten inschakelen” KVDS

03 april 2020

07u21

Bron: Belga 6 De apotheken krijgen de helft meer mensen over de vloer ten gevolge van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) in samenwerking met de VUB, waarover La Dernière Heure bericht.

"Het beroep staat in de frontlijn en levert aanzienlijke inspanningen voor de bevolking, zonder echte erkenning, in het bijzonder van de autoriteiten", zegt Alain Chaspierre van de APB.

Rush

"We zien een toename met 50 procent van mensen die langskomen, met een rush op paracetamol, gels, maskers, plaquenil en chloroquine. We zien ook twee keer meer telefoontjes binnenkomen. Er is veel meer werk, terwijl er minder personeel is. Sinds de artsen overgegaan zijn tot consultaties vanop afstand, is de apotheek een plaats van diagnose geworden. We hebben zelfs al de politie moeten inschakelen. De mensen begrijpen het niet altijd.”





In een kwart van de gevallen mondt dit uit in verbale of zelfs fysieke agressie, hetgeen de apothekers in normale tijden niet vaststellen.

Een op de zes apotheken (13,7 procent) maakt gewag van een personeelslid dat in thuisisolatie verblijft na besmetting met het coronavirus. De helft van de medewerkers van de apotheken is in contact geweest met iemand die positief testte op het virus.

De enquête werd gehouden van 15 tot 26 maart bij 600 apotheken.

