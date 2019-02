Anuna over Schauvliege: “Heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen” jv

05 februari 2019

08u51

Bron: Radio 1, VTM NIEUWS 0 Initiatiefneemster van de spijbeldonderdagen voor het klimaat, Anuna De Wever, moest eerst lachen met de uitspraken van minister Joke Schauvliege over de vermeende complottheorieën. “Maar het is ook heel jammer en manifest onwaar. Heel vreemd dat een minister over zoiets kan liegen, waarvan ik zelf weet dat het niet waar is”, zei ze in De Ochtend.

Anuna De Wever vindt de uitspraken, waarvan Schauvliege inmiddels zelf zegt dat ze niet kloppen, “een belediging voor alle betrokken jongeren, ook mezelf”. Toch wil ze de minister nog altijd de hand reiken om samen te werken aan een ambitieus klimaatbeleid.

De jonge klimaatactiviste wuift alle mogelijke complottheorieën weg en herhaalt dat ze het idee van het klimaatspijbelen aan haar tafel samen met Kyra Gantois bedacht heeft. Ook in mogelijke infiltratie van groeperingen met minder goede bedoelingen gelooft ze niet. “Ik was er van in het begin bij, ik weet hoe alles gelopen is. Ik ben ook nooit door iemand benaderd. Het slaat nergens op.”

Ook Kyra Gantois zegt dat ze “uit de lucht komt gevallen”.