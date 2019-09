Anuna De Wever trapt nieuwe klimaatmars op gang: "Dit is gewoon seizoen twee van Youth for Climate” HR PVZ

20 september 2019

07u59

Bron: Belga, Global Strike For Future, Klimaatcoalitie 228 Binnenland Vandaag vindt in Brussel een nieuwe klimaatmars plaats. Die start om 13.30 uur aan het Noordstation. Boegbeeld Anuna De Wever heeft er duidelijk zin in. Vanaf nu zullen de klimaatspijbelaars opnieuw maandelijks marsen organiseren. En ook Kyra Gantois, die na wrevel uit de kerngroep Youth For Climate stapte, is er vandaag bij. Wereldwijd vinden vandaag, na een oproep van Greta Thunberg, meer dan 5.000 evenementen plaats om actie te voeren voor het klimaat. Het hoogtepunt is een betoging in New York. Daar worden meer dan een miljoen leerlingen verwacht van 1.800 scholen die klimaatspijbelen toestonden.

De beroemde Zweedse tiener en activiste Greta Thunberg heeft opgeroepen in de hele wereld te betogen in de aanloop naar de klimaattop bij de Verenigde Naties op dinsdag. Naar verwachting zijn er vrijdag in wel 120 landen scholierenprotesten.

“We leggen het werk neer en komen op straat om onze politici eraan te herinneren dat de tijd dringt om de klimaatcrisis aan te pakken”, melden de organisatoren van de mars in Brussel. Die start om 13.30 uur aan het Noordstation. “Over de generaties heen slaan we de handen in elkaar: jongeren, volwassenen, grootouders.”

De eerste klimaatbetogers komen een dik half uur voor de start van de derde Global Strike for Future, een wereldwijde staking voor het klimaat, vrijdag met mondjesmaat toe op het Simon Bolivarplein voor het Brusselse Noordstation.

Anuna De Wever

“Ik heb er zin in. We waren de hele zomer weg uit het straatbeeld en dan was er het grote drama met Pukkelpop en Kyra Gantois. Dat is jammer want dit moest onze grote comeback zijn. Ik ben heel blij om hier vandaag te staan met al deze mensen die er in geloven”, vertelt De Wever.

Youth for Climate zal vanaf nu opnieuw maandelijks op straat komen met een mars om de klimaatcrisis aan te kaarten. Zelf trekt Anuna De Wever volgende week voor drie maanden naar Latijns-Amerika, maar de acties gaan door. Er is nog steeds werk aan de winkel. “Er is bijna nog niets gebeurd in België. In al de Europese klimaatrapporten die binnen kwamen zag je dat België over de hele lijn gebuisd is. Het is een ramp. Ik had vooral gedacht dat ze ambitie zouden getoond hebben. Je kan de wereld niet veranderen van de ene op de andere dag, maar de ‘sense of urgency’ is er nog niet bij de politici. Daarom begin ik bijna te panikeren. Het gaat ook echt over mijn toekomst.”

Sommige stemmen binnen de klimaatbeweging stellen dat het protest niet radicaal genoeg is. Naar het evenbeeld van de protesten in Hong Kong vinden klimaatgroepen als Exctinction Rebellion dat ze zich explicieter mogen manifesteren. “Als je iets voor het klimaat doet, is het nooit goed. In het begin was het te radicaal, omdat we aan het spijbelen waren en nu zijn we plots niet radicaal genoeg. We moeten gewoon zien dat de massa mee is en zoveel mogelijk mensen mee in dit verhaal gaan”, vindt De Wever.

“De nieuwe marsen zijn er om te bewijzen dat er veel mensen zijn die willen dat er iets verandert. Het draagvlak is nooit groter geweest. We zijn hier nu om te zeggen: we geven niet op”, besluit De Wever.

Gele en groene paraplu’s

Tijdens de voormiddag zijn er lokale acties. Daarna vertrekken vanuit Antwerpen, Leuven, Mechelen, Geel, Gent, Namen, Bergen, Luik, ... groepen naar de hoofdstad. “We roepen iedereen op om met gele en groene paraplu’s/parasols te komen, als symbool voor een eerlijk klimaatbeleid & sociale rechten en voor het milieu & klimaat.”

Behalve Anuna De Wever zal ook Kyra Gantois aanwezig zijn in Brussel. “Ik vind dat wat er de laatste weken is gebeurd mij niet mag tegenhouden om nog steeds voor mijn doel te gaan. En de reden waarom ik Youth For Climate mee heb opgericht is er ook nog steeds, dus ik zie niet in waarom ik daar niet zou mogen zijn”, vertelt ze aan De Morgen.

Klimaatorganisaties Youth for Climate, Teachers for Climate, Workers for Climate en Rise for Climate zullen allemaal aanwezig zijn. Het radicalere Extinction Rebellion laat ook al van zich horen aan het Noordstation. De derde wereldwijde staking voor het klimaat krijgt ook ditmaal de steun de vakbonden en organisaties als Amnesty International.

Waarom staken?

“Dat burgers op straat komen om de eis voor een krachtdadig klimaatbeleid kracht bij te zetten, is op zich een goede zaak. Alleen begrijpen we niet dat de vakbond die betoging erkent als ‘staking’, op kap van onze bedrijven”, reageert Unizo op de staking. “Werknemers met een stakingsvergoeding aanmoedigen om vrijdag niet op het werk op te dagen en onze ondernemers op die manier voor het blok te zetten is contraproductief en vooral unfair. We hebben net alle handen op de werkvloer nodig om concreet werk te maken van de klimaattransitie.”

De Algemene Centrale van de socialistische vakbond voorziet via een aanzegging in stakingsdekking voor leden die vandaag deelnemen aan de wereldwijde klimaatstaking. Het federale ABVV ondersteunt eveneens de actie, maar een federale aanzegging werd niet ingediend.

Unizo erkent dat inspanningen voor het klimaat nodig zijn. De organisatie lanceerde afgelopen voorjaar een hele reeks klimaatdoelstellingen, met daarin ook een hoofdrol voor de ondernemers zelf, en de nadrukkelijke oproep aan de regeringen om concrete stappen te zetten.

Internationale acties

De eerste acties hebben intussen plaatsgevonden, in Oceanië. Onder meer in Vanuatu en Kiribati en op de Salomonseilanden kwamen kinderen op straat met de boodschap: “Wij zinken niet, wij vechten”. De atollen dreigen een van de eerste slachtoffers te worden van de stijging van het zeepeil door de klimaatopwarming.

In Australië zijn er in tientallen steden acties gepland. Niet alleen scholen, maar ook bedrijven en administraties moedigen hun mensen aan om deel te nemen.

Op verscheidene plaatsen kregen de stakende scholieren bijval van volwassen betogers. De activisten zelf zeiden dat al meer dan 300.000 mensen vrijdag aan de protesten hebben meegedaan. Grote marsen waren er onder andere in Sydney en Melbourne. In Sydney bijvoorbeeld verzamelden vele tienduizenden mensen in het Domain Park. Vele scholieren en studenten spijbelden om er bij te zijn, maar er waren ook veel volwassenen. Minstens 2.500 bedrijven in het land hebben hun steun betuigd en vele bedrijfsleiders gaven hun personeel de toestemming om mee te betogen.

Ook in Europa zijn vrijdagochtend de manifestaties in het kader van de wereldwijde actiedag voor het klimaat op gang gefloten.

In Duitsland vallen de betogingen samen met een bijeenkomst van de regering, die al weken op zoek is naar een akkoord over een nieuw klimaatplan. Volgens de organisatoren van Fridays for Future zijn er in Duitsland meer dan 500 manifestaties in de steigers gezet. In steden als Berlijn en Frankfurt werd vrijdagochtend de ochtendspits verstoord door jonge actievoerders die tijdelijk belangrijke verkeersknooppunten blokkeerden.

In Berlijn start rond het middaguur een massademonstratie aan de Brandenburgse Poort. Daarmee willen de klimaatbetogers extra druk zetten op de regering van bondskanselier Angela Merkel. Die houdt sinds donderdag een marathonvergadering over een nieuw klimaatplan.

Massale demonstraties zijn er niet, maar ook in Azië en Afrika is vrijdag actie gevoerd in het kader van de wereldwijde klimaatstaking.

In India kwamen enkele honderden schoolkinderen, studenten en milieuactivisten bijeen in de hoofdstad New Delhi. “We zijn hier om ons recht op schone lucht, ons recht op leven en ons recht op verzet op te eisen”, zo legde de activist Aman Sharma in New Delhi uit. Ook in steden als Kolkata vonden acties plaats, maar de opkomst is summier in verhouding tot het totale bevolkingsaantal van 1,3 miljard. Nochtans is India de derde grootste vervuiler ter wereld en lijdt het land onder extreme weersomstandigheden. In weinig steden op de wereld is de lucht meer vervuild dan in New Delhi.

“De elite hier denkt dat ze alles kunnen kopen, ook zuivere lucht, en de armen hebben meer dan genoeg andere problemen om zich ook nog eens over het klimaat te bekommeren”, legt Bhavreen Kandhar, die samen met haar twee dochters naar de betoging in de hoofdstad is gekomen, uit.

Ook in andere Aziatische landen vonden vrijdag kleinere manifestaties plaats. Zo vroegen betogers in onder meer de Thaise hoofdstad Bangkok en aan grote Filipijnse universiteiten meer actie van hun regering om klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te pakken.

Op het Afrikaanse continent is onder meer gemanifesteerd in Zuid-Afrika, waar honderden mensen betoogden voor het grondwettelijk hof in Johannesburg. Gelijkaardige protestacties vonden plaats in Oeganda en Kenia.

Greta Thunberg

De wereldwijde klimaatstaking, ditmaal een actieweek, komt er naar aanleiding van een VN-klimaattop die maandag in New York plaatsvindt. Daar zal een honderdtal staats- en regeringsleiders op aanwezig zijn. Van hen wordt verwacht dat ze duidelijkheid verschaffen over hoe ze hun klimaatplannen willen verwezenlijken.

Zaterdag is er eerst een klimaattop voor jongeren, waaraan onder anderen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg deelneemt.

De actieweek loopt tot en met 27 september.

Volgens de recentste wetenschappelijke consensus moet de wereld tegen 2050 CO2-neutraal zijn, willen we de opwarming van de aarde beperkt houden tot 1,5 graden.

Bekijk ook: Kyra Gantois stapt uit kerngroep Youth For Climate: