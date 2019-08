Anuna De Wever: “Ook Vlaams Belang en N-VA moeten klimaatleiders worden” mvdb

06 augustus 2019

18u04

Bron: Knack 138 Anuna De Wever neemt volgende maand het voortouw in nieuwe schoolstakingen. De klimaatactiviste (18) haalde met succes haar middelbaar diploma en wil zich vanaf september nog nadrukkelijker laten gelden. Ook wil ze naar het Amazonewoud, verklaarde ze aan Knack.

Op vrijdag 20 september wordt Youth For Climate heropgestart met een zogenoemde global strike, waarbij jonge klimaatactivisten wereldwijd demonstreren. De activiste wil wekelijks de straat op, maar de schoolstakingen zullen beperkt worden tot één keer per maand.



Samen met een klimaatexpertenpanel wil Anuna rechtstreeks bedrijfsleiders aanschrijven en hen trachten te overtuigen hun bedrijf energiezuinig te maken.



De klimaatwet gestemd zien, blijft haar topprioriteit. “Ik wil zien dat het klimaat voor élke partij een prioriteit wordt. Ook Vlaams Belang en N-VA moeten klimaatleiders worden”, luidt het in Knack.



Dilemma

Anuna wil in november met een delegatie van Youth For Climate een bezoek brengen aan het voormalige stamhoofd Raoni Metuktire in het Amazonewoud. De charismatische milieuactivist sprak in mei nog de klimaatmars in Brussel toe. De reis naar Brazilië stelt de Antwerpse voor een dilemma. Net als Greta Thurnberg wil ze niet meer vliegen. De oversteek per schip maken is een alternatief. Experts stellen echter dat zelfs de meest milieuvriendelijke Greanpeace-zeilboot meer CO2-uitstoot genereert dan een vliegtuigreis omdat ze meer dan een maand onderweg zou zijn.