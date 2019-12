Anuna De Wever niet tevreden met klimaatplan: “Absoluut niet ambitieus” FT

09 december 2019

14u27 0 Neen, Anuna De Wever en haar medeklimaatactivisten van Youth For Climate zijn allesbehalve tevreden met het Vlaamse klimaatplan dat vandaag werd afgeklopt. “Niet ambitieus genoeg”, klinkt het vanop Martinique waar de jongeren noodgedwongen de klimaattop in Madrid volgen.

De Vlaamse regering heeft eindelijk haar klimaatplan 2020-2030 klaar: dat had eigenlijk vrijdag al op tafel moeten liggen, maar liep vertraging op. Op het uitgewerkte plan van 350 maatregelen is het nog even wachten, maar nu al werd een en ander duidelijk: zo wordt de snelheid op de Brusselse Ring van 120 naar 100 kilometer per uur verlaagd, moet er de komende jaren 10.000 hectare bos bij en komt er een premie voor het verwijderen van asbest. Al heeft Youth For Climate het vooral moeilijk met de vooropgestelde CO2-doelstellingen.

“In tegenstelling tot Brussel die de CO2-uitstoot met 40 procent wil verminderen en Wallonië zelfs met 55 procent, streeft Vlaanderen tegen 2030 naar 32,8 procent minder CO2. Dit legt zelfs ónder de Europese doelstelling”, zegt Anuna De Wever aan onze krant. Ze volgt de klimaattop COP25 in Madrid nog altijd vanop Martinique. “Emissierechten in het buitenland kopen om zo toch aan de norm te voldoen (zoals minister-president Jan Jambon voorstelde, red.) is écht niet oké. Het betekent zoveel als geld weggooien in plaats van het te investeren in de nodige energietransitie.” Ook dat de minister-president zegt het tekort te zullen opvangen met technologische innovaties - zoals elektrische, zelfrijdende wagens - baart De Wever zorgen. “Jambon vindt het blijkbaar toch niet nodig om de norm te halen omdat ‘iets in hem zegt’ dat er nog wel oplossingen uit de bus zullen vallen... Komaan. De maatregelen die nu worden omschreven, zijn absoluut niet ambitieus genoeg om de crisis echt serieus aan te pakken.”