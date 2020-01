Anuna De Wever na vier maanden terug in België: “Nu kunnen we hier terug aan het werk” SPS

20 januari 2020

11u34

Bron: Belga 14 Youth for Climate boegbeelden Anuna De Wever, Adélaïde Charlier en Josefien Hoerée zijn terug in België na een reis van bijna vier maanden in Zuid-Amerika. De meisjes kwamen met een containerschip aan in Duinkerke en zijn naar eigen zeggen blij om hun engagement voor het klimaat hier voort te zetten.

Het avontuur voor de drie Belgische klimaatactivistes begon op 2 oktober toen ze per zeilboot vertrokken op hun Sail to the COP. De bedoeling was om begin december in Chili de klimaattop in Santiago bij te wonen, maar de onrusten in het land gooiden roet in het eten. Anuna, Adélaïde en Josefien raakten dan ook niet tijdig terug in Madrid, want vliegen was geen optie. Maar nu zijn ze eindelijk terug thuis.

"Ik ben heel blij dat ik terug ben. Het was een geweldige reis, maar ik ben heel blij dat we met al onze ervaringen nu terug aan het werk kunnen in België", vertelt Anuna De Wever. "We nemen de ervaring mee van de reis die we in het Amazonewoud hebben opgedaan. De Amazone is een van de belangrijkste longen van de aarde en moet een prioriteit zijn van iedereen. Dus ook Europa en België moeten hier meer aandacht voor hebben", vindt De Wever.

Er ligt dan ook meteen werk op de plank voor de klimaatmeiden, want ze willen druk blijven zetten op de Belgische politici, de volgende federale regering duidelijk maken dat het klimaatbeleid nog ambitieuzer moet en eisen dat er een klimaatwet komt.

Op 7 februari is er de volgende klimaatmars van de jongeren. De Schoolstrike for the Oceans moet specifiek de aandacht vestigen op onze oceanen. "De planeet bestaat voor 70 procent uit water en dus is het belangrijk dat we hier goed voor zorgen. Gedaan met plastic vervuiling en overbevissing, maar ook het stijgende zeeniveau is héél belangrijk voor België. We zijn een kustland, en in 2100 zullen er meer dan 620.000 Belgen moeten verhuizen door het stijgende water", stelt De Wever.