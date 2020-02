Anuna De Wever gaat stage doen bij groene fractie in Europees Parlement, Kyra Gantois reageert misnoegd: “Nu is alles om zeep” KVE

02 februari 2020

18u26

Bron: Twitter 16 Anuna De Wever gaat een stage doen bij de groene fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de klimaatactiviste bekendgemaakt op Twitter.

“De jeugd gaat al meer dan een jaar de straat op. Er zijn veranderingen, maar bijlange niet genoeg. We moeten op alle mogelijke manieren druk op de ketel houden”, klinkt het. “Anuna De Wever en Adélaïde Charlier hebben de kans gekregen om stage te doen bij de groene fractie in het Europees Parlement.”

“Op die manier krijgen beide activisten meer inzicht in de werking van het parlement en beleidsbeslissingen.”

Geen woordvoerder meer

Youth for Climate staat hier helemaal achter, luidt het nog. “Zoals iedereen weet, is Youth for Climate politiek neutraal, en daarom zetten wij een stap opzij als woordvoerders. Maar we blijven wel actief in de organisatie om druk te zetten op de beleidsmakers.”

“Dankzij deze stages zal Youth for Climate nog beter vorm kunnen geven aan haar toekomstige strategie.”

“Geloofwaardigheid is weg”

Wie alvast niet tevreden is na het lezen van dit nieuws, is Kyra Gantois die mee aan de wieg stond van de milieubeweging. “Héél jammer, kleur bekennen”, schrijft ze op Twitter. “Wij zijn YFC begonnen als een apolitieke beweging voor en door jongeren en nu is het gewoon om zeep”, vervolgt ze. “Allemaal goed en wel dat dit een goede kans is, maar nu is de geloofwaardigheid zeker weg ... blij dat ik er afstand van genomen heb.”

