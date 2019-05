Anuna De Wever en Kyra Gantois ontvangen Arkprijs: “Wij blijven speechen" AW

29 mei 2019

22u29

Bron: Belga 0 Anuna De Wever en Kyra Gantois hebben in Antwerpen de 69e Arkprijs van het Vrije Woord gewonnen. De oprichters van Youth for Climate krijgen de prijs "voor hun inzet en volharding om de problematiek van klimaatverandering hoog op de politieke agenda te zetten".

De Arkprijs van het Vrije Woord werd in 1951 opgestart door schrijver Herman Teirlinck, om mensen te eren die zich inzetten voor de vrijheid van denken. In het verleden ging de prijs onder meer naar Hugo Claus, Tom Lanoye, Christine Van Broeckhoven en Wannes Van de Velde.



Dit jaar gaat de prijs naar Anuna De Wever en Kyra Gantois. De scholieren achter de klimaatbetogingen van Youth for Climate hebben volgens het Arkcomité ertoe bijgedragen dat jongeren in de hele wereld hun stem laten horen om dringende klimaatmaatregelen aan te kaarten. "Het Arkcomité ziet in de inzet van De Wever en Gantois - en met hen van de bredere beweging Youth for Climate - een eigentijdse vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge generatie", klinkt het.

“Wij zijn het klimaat”

Schrijver Jeroen Olyslaegers verzorgde de feestrede op de uitreiking in Antwerpen. Olyslaegers, zelf laureaat van de prijs in 2014, schreef begin dit jaar samen met De Wever en Gantois het boek 'Wij zijn het klimaat'. Hij prees de twee voor hun ongeduld en de manier waarop ze hun tegenstanders tegemoet te treden, "zonder ooit persoonlijk te worden".

Aanvankelijk werden wij door velen als schattig weggezet", zei Gantois in haar speech. "Dan werd het verwondering en daarna werd het voor sommigen irritant." Maar de twee zijn niet van plan snel te stoppen. "Wij blijven speechen, tot je er ongemakkelijk van wordt", waarschuwde De Wever. Ze brachten ook hulde aan Greta Thunberg.