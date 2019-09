Anuna De Wever: “Belachelijk dat de hele wereld debatten voert over Greta Thunbergs communicatietechnieken” ttr

Bron: De Zevende Dag 0 Iedereen heeft wel een mening over de emotionele speech van Greta Thunberg, die op de klimaattop in New York uithaalde naar de wereldleiders. Zo noemde filosoof Maarten Boudry haar toespraak “ronduit apocalyptisch”. Iets waarmee klimaatactiviste Anuna De Wever, die vandaag samen met Boudry te gast was in De Zevende Dag, het niet eens is. “Ik vond het een geweldig speech. Het maakt me niet uit wat een communicatiespecialist hierover te zeggen heeft.”

Boudry stelt net als Thunberg en De Wever dat er een oplossing voor het klimaatprobleem moet komen, maar volgens de filosoof zal de emotionele speech van Thunberg weinig soelaas bieden. Integendeel. “Het werkt averechts. Mensen kunnen zeggen: ‘Foert, het kan me niets meer schelen’”, zegt de filosoof in De Zevende Dag. “Het probleem is al erg genoeg. We hoeven het niet nog erger te maken dan het al is. De gematigden ga je hier zeker niet mee overtuigen.”

“De ontkenners gaan nog harder ontkennen, de twijfelaars storen zich steeds harder aan het alarmisme, en de gewone burger heeft andere zorgen aan zijn kop dan het klimaat. De stembus wijst dat uit: In Nederland gaat Thierry Baudet met winst lopen en in België presenteren de groenen miserabel, alle klimaatmarsen ten spijt”, schrijft Boudry ook op zijn website. “Voor alle duidelijkheid: ik vind het vreselijk wat voor bagger Greta Thunberg allemaal over zich heen krijgt. Dat verdient ze echt niet.”

Wereldleiders

In tegenstelling tot Boudry vindt De Wever het een “geweldige speech”. “Belachelijk dat de hele wereld debatten voert over de communicatietechnieken van een 16-jarige. Greta zegt hoe het is en daarom komt ze zo authentiek en oprecht over. De woede die ze toonde tijdens haar speech komt voort uit een gevoel van onrechtvaardigheid”, zo stelt De Wever. “Wat nu gebeurt, is het orkest van de Titanic. Iedereen is momenteel over iets bezig, maar niet waarover het écht zou moeten gaan. Niet onze wereldleiders worden ter verantwoordelijk geroepen, maar wel Thunberg.”

Wijzen met beschuldigende vinger naar de wereldleiders, is volgens Boudry “geen oplossing”. “Er zijn goeie redenen waarom politici en bedrijven CO2 in de lucht blijven pompen. Dat is een zegening geweest in de wereldgeschiedenis. Je zag armoede en miserie. Pas met de intrede van fossiele brandstoffen kwam er een kentering. Ontwikkelingslanden zijn ook nu nog volop aan het industrialiseren. Het is belangrijk om dat in te zien. We profiteren allemaal van fossiele brandstoffen.”

