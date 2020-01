Antwerpse Zoo niet te spreken over actie Nederlandse Youtubers die dierenverblijf binnendringen Marc Coppens

16 januari 2020

22u27 1 De Antwerpse Zoo is niet te spreken over de actie van twee Nederlanders die in een filmpje op YouTube laten zien - een van hen zat in een dinosauruskostuum - hoe ze probleemloos konden binnendringen in een leegstaand giraffenverblijf en achter de schermen tot bij de tapirs geraakten. “Ik wil hier niet verder op ingaan, maar die twee hebben alle regels aan hun laars gelapt en hebben zichzelf, de bewakers en de bezoekers in gevaar gebracht. Wij zijn hierover niet te spreken”, zegt woordvoerster Ilse Segers.

Thomas Van der Vlugt en Giel de Winter maken video’s voor StukTV en stelden zich tot doel om in 48 uur vier parken op stelten te zetten. Twee weken geleden was al te zien hoe ze het Boudewijn Seapark binnen geraakten en een week later zagen de kijkers hoe ze ’s nachts inbraken bij Walibi Belgium door simpelweg over een hek te klimmen. In Antwerpen kocht het duo braaf een toegangskaartje, waarna ze zich verstopten in de toiletten waar Van der Vlugt een dinosauruspak aantrok.

Daarop viel hij bezoekers lastig en slaagde hij er probleemloos in binnen te dringen in een (leegstaand) giraffenverblijf en backstage tot vlakbij de tapirs te geraken. “We stonden gewoon in hun hok”, aldus De Winter. “Heel bizar dat dat gewoon kan”, zei Van der Vlugt in het filmpje.

De Zoo Van Antwerpen veroordeelt de actie, maar wenst geen verdere commentaar te geven. Vragen over de beveiliging wilde de woordvoerster niet beantwoorden. “Bezoekers horen op de paden te blijven”, klinkt het.