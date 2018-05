Antwerpse zoo hervat zeeleeuwenshows na protestactie Philippe Truyts

04 mei 2018

11u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Antwerpse Zoo hervat vanaf dit weekend de zeeleeuwenshows. Die waren opgeschort na een spectaculaire protestactie van de Vegan Strike Group vorig weekend.

“We zullen ook extra inspanningen leveren om de veiligheid van de dieren, de verzorgers en het publiek te verzekeren”, zegt woordvoerster Ilse Segers. Meer details geeft de ZOO niet. Zaterdag zijn er alvast twee publieksmomenten in het Aquaforum: om 13.15 en 15 uur.

Vorige zondag doken tijdens een show plots drie leden van de internationale Vegan Strike Group op. Met borden eisten ze dat de shows zouden worden stopgezet omdat ze volgens hen niet meer van deze tijd zijn. Na een boze reactie van een toeschouwer belandde een actievoerder in het bassin. De show werd stopgezet. En er werd een pauze van vijf dagen ingelast.

De ZOO en enkele bekende biologen in ons land beklemtoonden dat het opvoeren van kunstjes niet tegen de natuur van de zeeleeuwen is. Bovendien zijn de trainingen noodzakelijk om de dieren medisch te kunnen opvolgen zonder dat men ze dient te verdoven. Tijdens de show wordt ook een boodschap gebracht over biodiversiteit en natuurbehoud.

“We gaan dat nog méér in de schijnwerpers zetten”, klinkt het. “De huidige trainingen zijn al drie jaar dezelfde, dus passen we enkele zaken aan.”