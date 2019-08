Antwerpse wegpolitie mag niet staken ADN

01 augustus 2019

Bron: Belga De geplande staking van de Antwerpse wegpolitie tegen het personeelstekort, mag niet doorgaan. De overheid heeft gisterenavond alle ploegen gevorderd voor een periode van twee maanden, zegt vakbond ACOD.

Midden juli hadden alle vakbonden een stakingsaanzegging gedaan voor 1 augustus tot 15 september. "Er is overleg geweest over het personeelstekort van 40 procent", zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans. "Maar voor de werknemers was dat onvoldoende. Er is dan ook een erg grote stakingsbereidheid."

“Soms 20 dagen op rij werken”

Volgens Breugelmans heeft de overheid die stakingsbereidheid onderschat, want een minimumbezetting kon niet gegarandeerd worden. "Gisterenavond zijn alle ploegen opgeroepen om te komen werken. De verplichte vordering loopt tot 30 september."



De vakbonden hopen wel snel terug rond de tafel te kunnen gaan zitten. "Er moet dringend iets veranderen. Door het personeelstekort werken mensen soms tot 20 dagen op rij. Ook moet de wegpolitie erg veel tijd investeren in zaken met transmigranten. Dat is niet hun specialiteit. Een eerste vaststelling doen kan natuurlijk wel, maar vaak zijn de agenten vijf tot zes uur bezig met zo'n zaak. Dat zijn uren die ze niet kunnen steken in hun belangrijkste taak: de veiligheid op de snelwegen garanderen."

Ook in andere provincies problemen

Ook in andere provincies zijn er problemen met personeelstekort bij de wegpolitie, stelt Breugelmans. "Als er tegen september niets verandert, dreigen er acties in het hele land.”