Antwerpse vondeling mag ziekenhuis verlaten en krijgt de naam Arthur KVE

11 maart 2019

19u48

Bron: Stad Antwerpen 0 Vandaag mocht het vondelingetje, dat vorige week in het centrum van Antwerpen werd aangetroffen, het ziekenhuis verlaten. Het zal de volgende dagen in observatie blijven in een gespecialiseerd zorgcentrum. De baby kreeg de naam ‘Arthur’. Burgemeester Bart De Wever, die voogd wordt van het kindje, bracht deze middag samen met zijn echtgenote een bezoek aan het centrum.

Vorige week dinsdag werd in de hal van een appartementsgebouw in de binnenstad een baby’tje aangetroffen. Het werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar het de voorbije dagen werd opgevolgd. Uit onderzoek blijkt dat het kindje in goede gezondheid verkeert. Het weegt 3,475kg. Vandaag mocht het kindje het ziekenhuis verlaten.

In het ziekenhuis kreeg het kindje de naam ‘Arthur’ mee. Burgemeester en voogd Bart De Wever kan zich in deze naam perfect vinden. Hij bezocht Arthur vanmiddag met zijn echtgenote. Het baby’tje was zeer rustig en onverstoorbaar aan een middagdutje bezig.



“De volgende dagen zal Arthur in observatie blijven in een gespecialiseerd zorgcentrum,” vertelt kersvers voogd Bart De Wever. “Hij is in de bijzonder goede handen van een toegewijd zorgteam. Ik wil ook iedereen hartelijk bedanken die zich de voorbije week om Arthur ontfermd heeft. Arthur verdient een warme omgeving en wordt met de beste zorgen omringd.”