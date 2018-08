Antwerpse VLM Airlines houdt ermee op: alle vluchten meteen geschrapt kg

31 augustus 2018

Bron: Belga SHS Aviation, de hoofdaandeelhouder van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij VLM, heeft vanavond tijdens een buitengewone algemene vergadering beslist de Belgische vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. De luchtvaartmaatschappij annuleert per direct alle vluchten vanop de Antwerpse luchthaven. Bij VLM werken 85 mensen.

De vereffening treedt onmiddellijk in werking, laat het bedrijf weten in een persbericht. Er werden twee vereffenaars aangeduid die instaan voor de contacten met mogelijke overnemers.



SHS Antwerp Aviation, onderdeel van SHS Aviation, maakte in 2016 de doorstart met het toen failliete VLM Airlines. Begin augustus kondigde het bedrijf nog aan bijna alle lijnvluchtbestemmingen vanop de luchthaven van Antwerpen te schrappen. "We willen inzetten op de markt van chartervluchten", klonk het toen.

"Geen ramp voor Antwerp Airport"

"Luchthaven Antwerpen betreurt dit ten zeerste en leeft mee met alle personeelsleden op onze luchthaven, zowel het personeel van VLM Airlines als eigen personeel", laat Antwerp Airport weten in een officieel statement. "Ook voor onze passagiers vinden we dit zeer spijtig en kunnen alleen maar hopen dat er snel nieuwe verbindingen komen voor hen."

Marcel Buelens, de CEO van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, bevestigde eerder vandaag dat hij het gerucht over een mogelijk faillissement bij luchtvaartmaatschappij VLM Airlines heeft opgevangen. Voor Buelens was dat alvast geen verrassing. "We wisten dat de doorstart in 2016 fragiel was. Bovendien probeerde het bedrijf veel te snel te groeien."

"Een vereffening is voor Antwerp Airport geen onoverkomelijke ramp", zei Buelens toen nog. "We kijken al geruime tijd naar alternatieven. De verbinding naar Londen willen we zeker behouden, daarvoor lopen gesprekken met de maatschappij Flybe." Flybe vliegt sinds maart van dit jaar al tussen Antwerpen en London Southend Airport, in samenwerking met Stobart Air.

43.000 passagiers

VLM Airlines was in Antwerpen verantwoordelijk voor 45 procent van de aangeboden capaciteit, maar vertegenwoordigde slechts 17 procent van de omzet, zegt de directie van de luchthaven. In de eerste zeven maanden van 2018 was VLM goed voor ruim 43.000 passagiers, terwijl luchtvaartmaatschappijen TUI fly en Flybe in 2018 ruim 120.000 passagiers vervoerden.

VLM in Antwerpen is voor alle duidelijkheid niet verbonden met de maatschappij in Brussel met dezelfde naam. VLM Airlines in Brussel is een ander vennootschap met een daarachter een andere groep Nederlandse investeerders dan de Nederlandse investeerders in Antwerpen. Harm Prins, de huidige bestuurder van de Brusselse maatschappij, was tot november vorig jaar nog topman bij VLM in Antwerpen.