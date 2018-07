Antwerpse vader die gezin terroriseerde en zelfs bepaalde hoeveel vrouw en kinderen mochten eten riskeert 5 jaar cel KVDS

03 juli 2018

16u25

Bron: Belga 0 Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel gevorderd voor een vijftiger uit Gooreind bij Wuustwezel die jarenlang een schrikbewind voerde over zijn gezin. Hij zou zijn vrouw en 2 kinderen vernederd, geslagen en misbruikt hebben. Hun leefomstandigheden waren erbarmelijk. Het ging zelfs zo ver dat hij bepaalde hoeveel ze mochten eten.

De echtgenote van de beklaagde en zijn zoon deden op 14 februari aangifte bij de politie, omdat de situatie naar hun zeggen onhoudbaar was geworden. De vrouw - die in 1982 met haar man getrouwd was - zei dat ze geregeld werd uitgescholden, gedwongen tot seks en geslagen. De man zou ook eens een heet strijkijzer tegen haar rug hebben gezet, waardoor de afdruk in haar trui stond. Hij gebruikte de vrouw tevens als zijn huisslaaf, zo klonk het: als ze zijn sigarettenpeuken niet snel genoeg opruimde, gooide hij de asbak op de grond.

Verstandelijke beperking

Zijn zoon deelde eveneens in de klappen en de vernederingen, zo vertelde hij. De beklaagde pestte hem met zijn verstandelijke beperking en noemde hem een "mongool". Als hij met de jongen ergens naartoe ging, liet hij hem soms achter de auto lopen of stopte hij hem in de kofferbak, waarna hij met opzet door putten in de weg reed.

De dochter vertelde de politie dat haar vader haar betast had aan haar borsten en dat ze zijn geslachtsdeel moest aanraken. Ze zei ook dat haar vader alles vuil maakte in huis en dat hij op de vloer en de meubels spuwde. Hij had ook de verwarming vernield, waardoor ze alleen nog een petroleumvuurtje hadden om zich aan te verwarmen. De muren vertoonden daardoor schimmel- en vochtplekken.

Slachtofferrol

De beklaagde wentelde zich aanvankelijk in een slachtofferrol en zag de aangifte als een complot tegen hem. "Hij beseft intussen wat hij veroorzaakt heeft en wil zijn verantwoordelijkheid opnemen. Hij zal meewerken aan de echtscheiding en zal zijn gezin niet meer opzoeken", pleitte zijn advocaat.

De slagen en de onterende behandeling van zijn gezin werden niet betwist, maar de beklaagde ontkent wel dat hij zijn dochter heeft aangerand. Vonnis op 12 juni.