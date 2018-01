Antwerpse topcrimineel gijzelt drugsdealer Patrick Lefelon

23u17

Bron: eigen berichtgeving 0 VTM Koen Van Staay Een Nederlandse drugsdealer is begin 2016 gegijzeld en gefolterd door de Antwerpse topcrimineel Koen Van Staay (40), ook bekend van het tv-programma 'Alloo in de gevangenis'. De procureur eist tegen Van Staay een celstraf van 7 jaar.

Van Staay is bij het grote publiek bekend van zijn passage bij tv-maker Luk Alloo. Die bezocht de drugssmokkelaar in de gevangenis van Leuven-Centraal waar hij een straf van elf jaar uitzat voor de smokkel van heroïne en hasj. Van Staay noemde het uitzitten van straf “verloren tijd”.

Woensdagochtend had Koen Van Staay al opnieuw op de beklaagdenbank moeten zitten. Hij was echter niet op de afspraak. Van Staay zou de leider van een drugsbende zijn die in februari 2016 de Nederlandse bloemist Johannes W. een dag gegijzeld had gehouden in een woning in de Metaalstraat in Balen. De bende bewerkte hem met een scheermes, zette een pistool tegen zijn hoofd en deelde heel wat klappen uit.

Johannes W. diste een vijftal verhalen op waarom de bende het op hem had gemunt. Hij betaalde de bende in totaal zo’n 65.000 euro als compensatie voor een drugslading die Johannes W. in Engeland aan de douane was kwijtgespeeld.

De procureur vorderde een celstraf van 7 jaar tegen Koen Van Staay, en straffen van 1 tot 4 jaar tegen vier handlangers. De telefoontaps, een teruggevonden sportzak en DNA-sporen van het slachtoffer in een auto waren voor de procureur de belangrijkste bewijzen.

Koen Van Staay was niet op het proces. De man is in Nederland aangehouden in een ander drugsonderzoek.

De belangrijkste medeverdachte Flor B. ging voor de vrijspraak. Zijn advocaat Paul Vandemeulebroucke had grote twijfels bij het “ontvoeringsverhaal” van Johannes W. Het zogenaamde slachtoffer werd begin dit jaar in Groot-Brittannië veroordeeld tot 17 jaar cel wegens drugssmokkel. Ook de twee andere medeverdachten, twee broers, voelden zich ten onrechte bij deze zware feiten betrokken.

De rechter doet op 19 februari.